Затор не преступление: депутаты требуют научить камеры распознавать пробки

В Госдуме предложили не штрафовать за вынужденные нарушения правил остановки

Депутаты предлагают изменить подход к автоматической фиксации нарушений, чтобы водителей не наказывали за вынужденные остановки в дорожных заторах.

Депутаты от фракции «Новые люди» обратились к министру внутренних дел с инициативой прекратить штрафовать водителей за непреднамеренные нарушения. Поводом стало множество жалоб от автомобилистов, которые получают «письма счастья» за простой в пробке под знаком «Остановка запрещена». В таких ситуациях камеры ошибочно расценивают вынужденную остановку как сознательное правонарушение.

Парламентарии предлагают научить систему фотофиксации распознавать контекст дорожной обстановки. Если автомобиль остановился из-за затора, светофора или скопления машин, такой эпизод не должен считаться нарушением. В качестве альтернативы они предлагают увеличить временной интервал для фиксации стоянки, что исключит наказание за кратковременные задержки.

По мнению авторов инициативы, это избавит добросовестных водителей от необходимости оспаривать такие штрафы и повысит общую справедливость работы системы автоматического контроля.