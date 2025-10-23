Популярный бренд готовит новую модель для российского рынка

Марка Exeed привезет в Россию седан ES7 с подвеской, анализирующей дорогу

Бренд Exeed, принадлежащий китайскому автопроизводителю Chery, представил на конференции владельцев новый гибридный седан ES7.

Пресс-служба компании сообщает о возможном запуске этой модели на российском рынке. Семейный седан Exeed ES7 станет важной частью стратегии разработки линейки электромобилей и гибридов на платформе Texxeract 2.0.

Кузов автомобиля имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления с покатой крышей и скрытыми дверными ручками. Этот седан оснащен параллельным гибридом, в котором бензиновый турбомотор 1.5 используется как для подзарядки тяговой батареи, так и для привода колес.

Exeed ES7

С автомобилем также работают электродвигатели на передней и задней оси. Его суммарная мощность составляет 446 л.с., а ускорение до 100 км/ч занимает 5,7 секунды. Запас хода при полной зарядке батареи и полном баке может достигать 1,2 тысячи километров.

Exeed ES7

Среди особенностей оборудования выделяются адаптивные амортизаторы, которые анализируют состояние дорожного покрытия в реальном времени и регулируют параметры демпфирования.

