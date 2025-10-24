#
«Соллерс» отреагировал на включение компании в новый санкционный пакет ЕС

«Соллерс»: санкции не повлияют на работу компании — производство локализовано

23 октября Евросоюз включил ПАО «Соллерс», ООО «Соллерс Алабуга» и ООО «Соллерс Карго» в 19-й пакет антироссийских санкций.

На событие отреагировала пресс-служба «Соллерса», заявив, что никаких изменений в работе компании не предвидится.

«Включение "Соллерс" в пакет санкций никак не повлияет на деятельность компании. У группы нет отношений с европейскими контрагентами, все текущее производство автомобилей УАЗ и Sollers основано на высоколокализованных и санкционно устойчивых решениях», – сообщили в компании.
Напомним, в тот же пакет санкций был включен АВТОВАЗ, и реакция его пресс-службы была практически идентичной.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 18
24.10.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
