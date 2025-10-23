На каком масле лучше ездить в мороз: ответ эксперта

#
24 октября
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Эксперт Бахарев рассказал, какое моторное масло больше подходит для морозов

С наступлением холодов моторное масло должно сохранять свою текучесть, чтобы облегчать запуск двигателя. Если смазка становится густой, это затрудняет вращение коленчатого вала и может стать причиной задержек в подаче масла к трущимся деталям, что увеличивает их износ.

Об этом рассказал старший технический эксперт компании Sintec Lubricants Павел Бахарев. Он подчеркнул, что главным показателем «зимней пригодности» масла является его класс по SAE. Для морозов рекомендуется выбирать масла с маркировкой 5W или 0W: чем ниже цифра перед W, тем легче маслу прокачиваться в холоде. Например, масла с 0W сохраняют текучесть при температурах до −35 °C, а 5W – до −30 °C.

«Ключевым параметром является содержание базовых масел IV-группы. Используя ПАО, моторные масла достигают более высокого предела температурной прочности как зимой, так и летом, что обеспечивает надежную работу двигателя в любых условиях», уточнил Павел Бахарев.

Также следует обратить внимание на подлинность продукта. Фальсификаты часто не обладают нужными свойствами и могут потерять текучесть даже при небольшом похолодании. Важно также учитывать температуру застывания масла, которая, как и прочие характеристики, указана в технической документации. Перед зимой стоит проверить дату выпуска и целостность упаковки, так как свежесть и герметичность напрямую влияют на сохранение свойств масла.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

Источник:  Российская газета
23.10.2025 
