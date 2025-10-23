Вы удивитесь, но это так: у кого выгоднее покупать авто с пробегом

«Авто.ру Бизнес»: подержанные авто у дилеров оказались дешевле, чем у частников

Исследование, проведенное «Авто.ру Бизнес», опровергло широко распространённый миф о том, что автомобили с пробегом, предлагаемые дилерами, всегда стоят дороже, чем у частных продавцов.

Аналитики проанализировали десятки тысяч объявлений и обнаружили, что в среднем по стране машины у дилеров стоят даже немного дешевле – примерно на один процент.

Для каждой дилерской машины были подобраны аналогичные предложения от частников, в которых совпадали модель, поколение, возраст, пробег, количество владельцев и история ДТП. В результате выяснили, что цены у дилеров либо не завышены, либо в некоторых случаях значительно выгоднее.

Интересно, что в 2025 году наилучшие условия для покупки оказались у дилеров на более старые автомобили, а не на новые. Разница в цене среди моделей старше 7 лет могла достигать 20-25%. Например, на старые Nissan Primera, Hyundai Elantra, Skoda Superb, Volvo XC60 и BMW X5 в дилерских центрах цены были значительно ниже, чем у частных продавцов.

Даже среди автомобилей до 7 лет встречались выгодные предложения: у дилеров оказались дешевле Kia Cerato, Audi A4 и Skoda Rapid последних поколений. Разница составила 3-5% в зависимости от модели и года выпуска.

«Аналогичная тенденция сохранялась и в 2024 году: дилерские машины стоили на 1% меньше. Это свидетельствует о стабильной динамике, не подверженной колебаниям спроса», – отметила директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева.

Суть в том, что рынок подержанных автомобилей в России стабилизируется. Дилеры уже не стараются привлечь покупателей громкими обещаниями и бонусами, а предпочитают акцентировать внимание на прозрачности сделок, юридической чистоте и понятном ценообразовании. Как показало исследование, теперь покупка «с пробегом» у официального дилера может оказаться не только более безопасной, но и более выгодной.

