#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Вы удивитесь, но это так: у кого выгоднее покупать авто с пробегом

«Авто.ру Бизнес»: подержанные авто у дилеров оказались дешевле, чем у частников

Исследование, проведенное «Авто.ру Бизнес», опровергло широко распространённый миф о том, что автомобили с пробегом, предлагаемые дилерами, всегда стоят дороже, чем у частных продавцов.

Рекомендуем
Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

Аналитики проанализировали десятки тысяч объявлений и обнаружили, что в среднем по стране машины у дилеров стоят даже немного дешевле – примерно на один процент.

Для каждой дилерской машины были подобраны аналогичные предложения от частников, в которых совпадали модель, поколение, возраст, пробег, количество владельцев и история ДТП. В результате выяснили, что цены у дилеров либо не завышены, либо в некоторых случаях значительно выгоднее.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интересно, что в 2025 году наилучшие условия для покупки оказались у дилеров на более старые автомобили, а не на новые. Разница в цене среди моделей старше 7 лет могла достигать 20-25%. Например, на старые Nissan Primera, Hyundai Elantra, Skoda Superb, Volvo XC60 и BMW X5 в дилерских центрах цены были значительно ниже, чем у частных продавцов.

Даже среди автомобилей до 7 лет встречались выгодные предложения: у дилеров оказались дешевле Kia Cerato, Audi A4 и Skoda Rapid последних поколений. Разница составила 3-5% в зависимости от модели и года выпуска.

«Аналогичная тенденция сохранялась и в 2024 году: дилерские машины стоили на 1% меньше. Это свидетельствует о стабильной динамике, не подверженной колебаниям спроса», – отметила директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Суть в том, что рынок подержанных автомобилей в России стабилизируется. Дилеры уже не стараются привлечь покупателей громкими обещаниями и бонусами, а предпочитают акцентировать внимание на прозрачности сделок, юридической чистоте и понятном ценообразовании. Как показало исследование, теперь покупка «с пробегом» у официального дилера может оказаться не только более безопасной, но и более выгодной.

Ранее «За рулем» сообщал, что появились подробности о новом кроссовере Volga.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 510
23.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0