Японцы остались позади: названы автобренды с лучшей репутацией

J.D. Power: в КНР Geely, Li Auto и Nio в числе автомарок с лучшей репутацией

Китайское отделение агентства J.D. Power опубликовало рейтинг репутации автомобильных брендов на местном рынке. В исследовании приняли участие 72 марки и более 95 тысяч владельцев автомобилей.

Рейтинг основан на трех основных показателях: качестве продукта, процессе покупки и уровне обслуживания после продажи. По информации от J.D. Power China, лишь 11% брендов сумели сохранить баланс между этими параметрами, что непосредственно сказывается на лояльности клиентов.

Остальные марки (89%) демонстрируют проблемы хотя бы в одной из сфер. Например, у традиционных бензиновых автомобилей основным слабым местом являются непрозрачные продажи через дилеров. В электрических и гибридных моделях главной проблемой остаются задержки с поставкой и выдачей автомобилей.

Победителем среди премиальных бензиновых брендов стал Land Rover с 67,3 балла. В массовом сегменте автомобилей с ДВС первое место заняла Geely (52,2 балла), обойдя Chery (51,7 балла) и совместные предприятия GAC Honda и GAC Toyota.

В категории люксовых электрических марок лидирует Nio (51,6 балла), тогда как среди массовых электромобилей и гибридов на первом месте находится Li Auto (46,4 балла).

Средний индекс репутации для премиальных бензиновых брендов составил 51,8 балла, для массовых автомобилей – 46,3 балла. Показатели же для электромобилей оказались ниже: 44,7 для премиальных и 40,2 для массовых.

В сегменте массовых автомобилей с ДВС Chery обошла GAC Toyota и Honda, что указывает на нарастающее доверие к отечественным маркам на внутреннем рынке. В десятку лидеров также вошли Haval, Changan и Hongqi, что подтверждает укрепление позиций китайских производителей в массовом сегменте.

