В Россию привезли новый полноприводный семейный минивэн с богатым оснащением

Семиместный минивэн Xpeng X9 продают в Москве по цене 7,19 млн рублей

В Москве выставлен на продажу уникальный минивэн китайской марки Xpeng – модель X9 2024 года выпуска. Автомобиль, предложенный в комплектации 640 Life Max, стоит 7,19 миллиона рублей.

Xpeng X9
Xpeng X9

Xpeng X9 обладает внушительными размерами, но его динамика сопоставима со спорткаром: два электромотора обеспечивают общую мощность в 503 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 5 секунд. Запас хода составляет до 640 км благодаря тяговой батарее на 101,5 кВт·ч. Кроме того, модель оборудована пневмоподвеской.

Экстерьер автомобиля отличается футуристичным дизайном, а интерьер напоминает бизнес-класс современного самолета. Минивэн имеет три ряда сидений, на втором ряду расположены капитанские кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и оттоманками.

Xpeng X9
Xpeng X9
В списке оснащения присутствует аудиосистема Xopera, четырехзонный климат-контроль, холодильник, панорамная крыша, дисплеи для пассажиров, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора с проекционным экраном.

Интерьер Xpeng X9
Интерьер Xpeng X9
Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Xpeng
24.10.2025 
Фото:Xpeng
