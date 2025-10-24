Названы основные проблемы авторынка в России

Эксперт Шавловский назвал три главные проблемы автоиндустрии в России

Никита Шавловский, член правления Союза автосервисов, поделился своими мыслями о текущих проблемах в автомобильной отрасли.

Он выделил несколько ключевых аспектов, среди которых налоговая реформа, предстоящая обязательная маркировка запчастей и других товаров, а также необходимость наличия документации по обслуживанию автомобилей у независимых сервисов. Эти слова были сказаны на брифинге, посвященном первой «Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов».

Премия пройдет 18 ноября в Санкт-Петербурге, и организаторы подчеркивают, что эта новая экспертная площадка нацелена на объединение лучших идей и практик в автомобильном секторе Евразии. Она будет информировать широкую аудиторию о различных подходах, способствуя созданию здоровой бизнес-среды в отрасли и развитию культуры владения автомобилем.

«Главная задача премии – формирование новых общественных ценностей, среди которых и культура владения автомобилем», – отметил председатель оргкомитета премии Сергей Зеленьков.

