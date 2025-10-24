#
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Что делать, если машину повредили на мойке: ответ эксперта

Эксперт Абрамов рассказал, что делать, если авто повредили на мойке

Повреждение на кузове после мойки ситуация, от которой никто не застрахован. Что же делать и как урегулировать вопрос?

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL:

Самое сложное – доказать, что автомобиль заехал на мойку без царапины. И в первую очередь тут вам помогут камеры видеонаблюдения. Если, конечно, они есть на этой мойке, работают и записывают в достаточно хорошем качестве – скорее всего, ситуация решится быстро.

Но если камер нет, то придётся искать и предъявлять фактические доказательства. Возможно, у вас есть свежие фото места, где царапина отсутствует. Поэтому я рекомендую всегда фотографировать авто перед сдачей на мойку. Хорошей опорой станут и показания свидетелей – среди других посетителей автомойки.

Если царапина на лаке и при этом еле заметная, то доказать, что она появилась именно во время мойки, скорее всего, не получится.

Самое главное, не забывайте в процессе иметь документы на проведенные работы: обязательно просите чек или заказ-наряд после выполненных работ. Иначе даже обратиться с досудебной претензией будет проблематично.

Исходя из практики, эксперт советует стараться посещать автомойки, где правильно и качественно оформляют документацию и проводят осмотр перед приёмом автомобиля в ремзону. Во многих организациях применяется стандартный лист осмотра. Там изображен контур автомобиля и указан список типовых дефектов: сколы, царапины, следы коррозии, замятия и т.д. Кроме того, отмечается не только вид дефекта, но и на каком элементе он обнаружен. Если вы видите, что осмотр делается фиктивно, не стесняйтесь обратить на это внимание сотрудника.

Особо внимательными нужно быть автовладельцам, у которых автомобиль покрыт пленками. Тут требуется осторожный подход к поверхности во время мойки.

Далее после мойки всегда проводите осмотр авто. Заодно проверите не только наличие новых отметин, но само качество мойки и сушки автомобиля.

Стоит знать, как подавать досудебную претензию. Необходимо отправить в адрес руководителя мойки письмо с подробным указанием всех обстоятельств: когда автомобиль мыли, по какому адресу, как называется автомойка, где конкретно и какого вида обнаружен дефект. Также нужно написать, что необходимо сделать, чтобы его исправить. К примеру – нужна локальная полировка или покраска элемента.

Претензию нужно составлять в двух экземплярах. По ней организация обязана ответить в течение 10 дней. Если в этот срок нет реакции или вы получили отказ, тогда обращайтесь в суд. Но для этого необходимо провести независимую экспертизу. С экспертизой, досудебной претензией и доказательствами, что до мойки повреждений не было (если они есть), можно идти в суд. Как показывает практика, в большинстве случаев он становится на сторону автовладельцев.

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
24.10.2025 
Фото:freepik / freepik
