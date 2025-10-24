#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально

Эксперты назвали способы уменьшить расходы на покупку и установку зимней резины

Сезонная смена шин – идеальное время, чтобы сэкономить. Вместо того чтобы переплачивать за раскрученные бренды, обратите внимание на альтернативы.

Крупные производители, такие как Michelin, Continental или Goodyear, часто выпускают более доступные аналоги под другими названиями. Например, у Michelin есть марки Kleber или BFGoodrich, а у Continental – Gislaved или Uniroyal. Такие покрышки могут стоить вдвое дешевле, сохраняя при этом достойное качество.

Не стоит опасаться и азиатских производителей. Некоторые китайские и тайванские бренды, например Triangle или Maxxis, демонстрируют результаты на уровне известных марок. Однако к выбору стоит подходить внимательно: отдельные модели, такие как Antares или HiFly, могут разочаровать своими характеристиками.

Если бюджет ограничен, можно рассмотреть подержанные шины, но здесь важно тщательно проверить их состояние. Осмотрите покрышки на предмет порезов, «грыж» и следов восстановления протектора. Также обратите внимание на маркировку с датой выпуска: по закону шины служат не менее 5 лет, но производители рекомендуют менять их после 7–8 лет использования.

Что касается монтажа, сэкономить помогут социальные сети. Многие шиномонтажные мастерские проводят акции, публикуют промокоды или предлагают скидки за репосты.

