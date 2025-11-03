И они туда же! Снаружи — Opel , внутри — «китаец»

Opel рассматривает Leapmotor B10 в качестве собственной модели

Европейский бренд может выпустить электрический внедорожник Leapmotor B10 под своим именем, чтобы предложить рынку доступную и технологичную модель.

Немецкий автопроизводитель Opel рассматривает необычный для себя шаг – выпуск на европейский рынок модели китайского партнера Leapmotor под собственным именем. Как сообщает Automobilwoche, решение еще не окончательное, но такая возможность активно изучается. Это позволило бы Opel предложить потребителям хорошо оснащенный и доступный электромобиль в популярном классе C-SUV.

Речь идет о новом компактном внедорожнике Leapmotor B10, который уже представлен в Китае и Германии. Предысторией этому служит стратегическое партнерство материнской компании Opel, концерна Stellantis, с Leapmotor. Для Stellantis это знаменует новый виток развития: если раньше бренды группы делились платформами, то теперь речь идет о полноценном «ребейджинге» — смене значков на готовом автомобиле.

Важным преимуществом станет локализация производства. Планируется, что начиная с 2026 года модель будут собирать в испанской Сарагосе на заводе, где уже выпускаются Opel Corsa. Это позволит избежать высоких импортных пошлин на электрокары из Китая. Технически Leapmotor B10 — это современный электромобиль длиной 4,52 метра с запасом хода до 432 километров, что делает его перспективным кандидатом для европейского рынка под именем Opel.

Справка

Ребейджинг (от англ. rebadging — «смена значка/таблички») — это практика в автопроме, когда одна и та же базовая модель автомобиля продается под разными брендами (марками) с минимальными внешними изменениями. Проще говоря – это «смена шильдика».

