Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

И они туда же! Снаружи — Opel , внутри — «китаец»

Opel рассматривает Leapmotor B10 в качестве собственной модели

Европейский бренд может выпустить электрический внедорожник Leapmotor B10 под своим именем, чтобы предложить рынку доступную и технологичную модель.

Рекомендуем
Просвет 210 мм, блокировка, 245 л.с. — на что способен Jetour T1 вне дорог

Немецкий автопроизводитель Opel рассматривает необычный для себя шаг – выпуск на европейский рынок модели китайского партнера Leapmotor под собственным именем. Как сообщает Automobilwoche, решение еще не окончательное, но такая возможность активно изучается. Это позволило бы Opel предложить потребителям хорошо оснащенный и доступный электромобиль в популярном классе C-SUV.

Речь идет о новом компактном внедорожнике Leapmotor B10, который уже представлен в Китае и Германии. Предысторией этому служит стратегическое партнерство материнской компании Opel, концерна Stellantis, с Leapmotor. Для Stellantis это знаменует новый виток развития: если раньше бренды группы делились платформами, то теперь речь идет о полноценном «ребейджинге» — смене значков на готовом автомобиле.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Важным преимуществом станет локализация производства. Планируется, что начиная с 2026 года модель будут собирать в испанской Сарагосе на заводе, где уже выпускаются Opel Corsa. Это позволит избежать высоких импортных пошлин на электрокары из Китая. Технически Leapmotor B10 — это современный электромобиль длиной 4,52 метра с запасом хода до 432 километров, что делает его перспективным кандидатом для европейского рынка под именем Opel.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Справка

Ребейджинг (от англ. rebadging — «смена значка/таблички») — это практика в автопроме, когда одна и та же базовая модель автомобиля продается под разными брендами (марками) с минимальными внешними изменениями. Проще говоря – это «смена шильдика».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Auto, Motor und Sport
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Leapmotor/Opel/Collage/Auto, Motor und Sport
Количество просмотров 150
03.11.2025 
Фото:Leapmotor/Opel/Collage/Auto, Motor und Sport
Поделиться:
Оцените материал:
0