Кузов, подвеска и салон — неубиваемые! Добротный «немец» за 500 тысяч рублей

Эксперт Зиновьев рассказал о нюансах выбора Opel Astra H с пробегом

Простая машинка на каждый день в пределах 400-600 тысяч рублей – по-прежнему выбор миллионов россиян: подобные машины составляют 40% отечественного автопарка.

Но если ищешь именно такую, встает вопрос: что выбрать? Особенно, если присматриваешься к иномаркам – тут выбор и вовсе, по нынешним временам, мизерный... Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел несколько хэтчбеков в возрасте 12-15 лет и с пробегом 150–200 тысяч км, которые вполне укладываются в очерченный бюджет и еще обладают ресурсом на несколько относительно безбедных лет.

Например, эксперт упоминает Opel Astra H: длина 4249 мм, клиренс 160 мм, багажник 380 л – чем не вариант для решения каждодневных транспортных задач?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Помимо хэтчбека, выпускали седан и универсал. С 2009 года собирали в Калининграде по крупноузловой схеме. Наделен очень стойкими для бюджетника кузовом, подвеской и материалами салона. Общая надежность также на хорошем уровне. Вариантов мотор-коробка немерено, а благополучных – два-три. Массовые двигатели 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.) служат 300 тысяч км.

По железу они превосходны, картину портят износ фазорегуляторов, капризы «умных» термостатов да течи теплообменника. Младший мотор 1.4 (90 л. с.) тоже неплох, но намного более редок, и ресурс его ниже. Дизель 1.3 и турбомотор 2.0 после 150 тысяч км – плохие варианты.

Робот EasyTronic – тоже. В принципе способен на 300 тысяч км, но с высокой вероятностью разорит на ремонтах. Как ни печально, подкачали механические коробки F13/F17, а в них – подшипники вторичных валов. Крутящий момент мотора 1.8 убивает их слишком быстро. Утешает, что ремонт прост и недорог. Объективно лучшие сочетания – 1.6 с МКП и 1.8 с четырехступенчатым автоматом Aisin AW60–41SN.

