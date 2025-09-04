#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Кузов, подвеска и салон — неубиваемые! Добротный «немец» за 500 тысяч рублей

Эксперт Зиновьев рассказал о нюансах выбора Opel Astra H с пробегом

Простая машинка на каждый день в пределах 400-600 тысяч рублей – по-прежнему выбор миллионов россиян: подобные машины составляют 40% отечественного автопарка.

Рекомендуем
Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Но если ищешь именно такую, встает вопрос: что выбрать? Особенно, если присматриваешься к иномаркам – тут выбор и вовсе, по нынешним временам, мизерный... Однако эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел несколько хэтчбеков в возрасте 12-15 лет и с пробегом 150–200 тысяч км, которые вполне укладываются в очерченный бюджет и еще обладают ресурсом на несколько относительно безбедных лет.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Например, эксперт упоминает Opel Astra H: длина 4249 мм, клиренс 160 мм, багажник 380 л – чем не вариант для решения каждодневных транспортных задач?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Помимо хэтчбека, выпускали седан и универсал. С 2009 года собирали в Калининграде по крупноузловой схеме. Наделен очень стойкими для бюджетника кузовом, подвеской и материалами салона. Общая надежность также на хорошем уровне. Вариантов мотор-коробка немерено, а благополучных – два-три. Массовые двигатели 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.) служат 300 тысяч км.

По железу они превосходны, картину портят износ фазорегуляторов, капризы «умных» термостатов да течи теплообменника. Младший мотор 1.4 (90 л. с.) тоже неплох, но намного более редок, и ресурс его ниже. Дизель 1.3 и турбомотор 2.0 после 150 тысяч км – плохие варианты.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Робот EasyTronic – тоже. В принципе способен на 300 тысяч км, но с высокой вероятностью разорит на ремонтах. Как ни печально, подкачали механические коробки F13/F17, а в них – подшипники вторичных валов. Крутящий момент мотора 1.8 убивает их слишком быстро. Утешает, что ремонт прост и недорог. Объективно лучшие сочетания – 1.6 с МКП и 1.8 с четырехступенчатым автоматом Aisin AW60–41SN.

К каким еще хэтчам-иномаркам за полмиллиона стоит присмотреться? Читайте в новой статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Opel и «За рулем»
Количество просмотров 770
04.09.2025 
Фото:Opel и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Opel Astra (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Opel Astra  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Недостатки:
Надежность и качество покраски
Комментарий:
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.
+27