Сколько на нашем рынке «бэушек» дешевле 500 тысяч? Вы удивитесь!

Автостат: средневзвешенная цена подержанного авто в РФ составила 1,15 млн рублей

1,15 млн рублей – это средневзвешенная цена легковушки с пробегом в России – такую статистику приводит глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

При этом основная часть возрастных авто на рынке имеют совсем другую стоимость, отмечает эксперт: 40% автопарка техники с пробегом – это машины дешевле 500 тысяч рублей. Активным спросом продолжает пользоваться вазовские «классика» и представители переднеприводных семейств возрастом 10-20 лет. В этой же ценовой группе находятся иномарки из 2000-х, накатавшие 200-300 тысяч км или имеющие скрученный пробег.

Самые популярные из таковых – Ford Focus 1-2 поколений. А вот Hyundai Solaris и Kia Rio зашли на рынок только в начале 2010-х, поэтому к настоящему моменту ценятся выше: средние цены варьируются от 564 (2010 год выпуска) до 840 (2014) тысяч рублей.

На этот самый сегмент, в котором играют упомянутые популярные «корейцы» – то есть от 500 тысяч до миллиона – приходится ровно четверть (25%) рынка подержанных легковых автомобилей. Интересно при этом, что машин более высокой категории – от миллиона рублей – больше, 36% от общего объема рынка, то есть почти столько же, сколько «дешевок» до полумиллиона. К тому же в денежном выражении этот сегмент дает 75% емкости всего рынка б/у машин, которая по итогам семи месяцев 2025 года превысила 3,7 трлн рублей.