Автотовары серьезно подорожают: на сколько вырастут цены

«Автостат»: эксперты предупредили о росте цен на автотовары в РФ в 2026 году

В России ожидается значительное повышение цен на автомобильные товары.

Если в настоящее время затраты на их маркировку увеличивают стоимость продукции на 10%, то с учетом роста НДС, налоговой нагрузки для индивидуальных предпринимателей и увеличения логистических расходов, к 2026 году цены могут вырасти в общей сложности на 20%. Такую информацию озвучил руководитель отдела аналитики ROSSKO Тимур Турсунов.

Замгендиректора компании «ЕвроАвто» и член правления Союза Автосервисов Илья Плисов отметил, что ситуация усложняется тем, что к обязательной маркировке продолжают добавляться новые группы товаров. В настоящее время маркировать необходимо в первую очередь шины и технические жидкости, однако вскоре в этот перечень попадут еще десятки категорий, включая фильтры, свечи, стекла, а также тормозные диски, колодки, колеса, двигатели, генераторы и подшипники.

Александр Козлов, руководитель проекта «Честный знак» в международной сети автосервисов Fit Service, прогнозирует, что рост цен на запчасти будет осуществляться постепенно по мере введения маркировки для различных товарных групп. Ввод маркировки моторных масел намечен на 1 апреля следующего года, и его влияние на рынок станет заметным к лету 2026 года. Оценки в отрасли по увеличению цен варьируются от 5% до 25% в зависимости от категории товара.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

Источник:  Автостат
