#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
26 октября
Что делать, если ГАИ выставила необоснованный штраф?
Автоюрист Воропаев рассказал, как оспорить...
Интерьер BAW 212
26 октября
Новый рамный внедорожник начал проходить сертификацию в России
«Кайхэ Автомобильная Группа» начала процесс...
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
26 октября
Доля КАМАЗа на рынке грузовиков выросла вдвое
Когогин: в 2025 году КАМАЗ рассчитывает продать...

Цена ниже 2,5 млн рублей: знакомый «японец» снова продается в РФ

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России по цене от 2,1 млн рублей

Кроссовер Toyota RAV4, который пользуется большой популярностью во всем мире, продолжает поступать в Россию, несмотря на то, что Toyota прекратила производство автомобилей в нашей стране. Обычно эти автомобили доставляют из Китая, а цены на них начинаются от 2,1 миллиона рублей на одном из сайтов объявлений.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Рекомендуем
Села батарея — что делать: простой гайд на все случаи жизни

За 2 100 000 рублей, без уточнения условий поставки, одна из компаний из Краснодара предлагает новый Toyota RAV4 под заказ. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. Модель Urban, хотя и имеет базовое оснащение, включает в себя пластиковый многоруль, запуск двигателя с ключа и механику для регулировки передних сидений.

В Владивостоке и Красноярске аналогичный RAV4 с минимальной комплектацией можно заказать минимум за 2 440 000-2 460 000 рублей. Более продвинутая версия Fashion Plus, оснащенная панорамной крышей и бесключевым доступом, стоит от 2 470 000 рублей. Вариант с полным приводом будет стоить минимум 2 600 000 рублей.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Цены на «заказные» кроссоверы в других городах выше. Так, в Смоленске за 171-сильный RAV4 просят от 2 800 000 рублей, в Москве – от 2 812 000 рублей, в Волгограде – от 2 842 000 рублей, в Омске – от 3 050 000 рублей, в Новосибирске – от 3 150 000 рублей, в Чебоксарах – от 3 170 000 рублей и в Санкт-Петербурге – от 3 580 000 рублей.

Из наличия новинки стоят минимум 2 900 000 рублей в Омске, 3 300 000 рублей в Благовещенске, 3 349 000 рублей в Хабаровске и 3 550 000 рублей в Чите.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Есть также автомобили с 149-сильным двигателем; такие RAV4 стоят 3 990 000 рублей в Нижнекамске, 4 300 000 рублей в Санкт-Петербурге и 4 350 000 рублей в Волгограде. В настоящее время предложение по новым Toyota RAV4 на классифайдах исчисляется более чем 700 автомобилями, которые продаются как из наличия, так и под заказ.

Ранее «За рулем» сообщал, какое моторное масло больше подходит для морозов.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 18
26.10.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+63