Цена ниже 2,5 млн рублей: знакомый «японец» снова продается в РФ

Новые кроссоверы Toyota RAV4 продаются в России по цене от 2,1 млн рублей

Кроссовер Toyota RAV4, который пользуется большой популярностью во всем мире, продолжает поступать в Россию, несмотря на то, что Toyota прекратила производство автомобилей в нашей стране. Обычно эти автомобили доставляют из Китая, а цены на них начинаются от 2,1 миллиона рублей на одном из сайтов объявлений.

Toyota RAV4

За 2 100 000 рублей, без уточнения условий поставки, одна из компаний из Краснодара предлагает новый Toyota RAV4 под заказ. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. Модель Urban, хотя и имеет базовое оснащение, включает в себя пластиковый многоруль, запуск двигателя с ключа и механику для регулировки передних сидений.

В Владивостоке и Красноярске аналогичный RAV4 с минимальной комплектацией можно заказать минимум за 2 440 000-2 460 000 рублей. Более продвинутая версия Fashion Plus, оснащенная панорамной крышей и бесключевым доступом, стоит от 2 470 000 рублей. Вариант с полным приводом будет стоить минимум 2 600 000 рублей.

Интерьер Toyota RAV4

Цены на «заказные» кроссоверы в других городах выше. Так, в Смоленске за 171-сильный RAV4 просят от 2 800 000 рублей, в Москве – от 2 812 000 рублей, в Волгограде – от 2 842 000 рублей, в Омске – от 3 050 000 рублей, в Новосибирске – от 3 150 000 рублей, в Чебоксарах – от 3 170 000 рублей и в Санкт-Петербурге – от 3 580 000 рублей.

Из наличия новинки стоят минимум 2 900 000 рублей в Омске, 3 300 000 рублей в Благовещенске, 3 349 000 рублей в Хабаровске и 3 550 000 рублей в Чите.

Есть также автомобили с 149-сильным двигателем; такие RAV4 стоят 3 990 000 рублей в Нижнекамске, 4 300 000 рублей в Санкт-Петербурге и 4 350 000 рублей в Волгограде. В настоящее время предложение по новым Toyota RAV4 на классифайдах исчисляется более чем 700 автомобилями, которые продаются как из наличия, так и под заказ.

