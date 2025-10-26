#
В России стартовали продажи новой версии кроссовера Changan Uni-S: подробности

Changan Uni-S в версии Tech Plus предлагается в России по цене от 3 млн рублей

Российские дилеры начали получать кроссоверы Changan Uni-S в новой комплектации Tech Plus. В этой версии кроссовер, ранее известный как CS55 Plus, теперь предлагается в трех конфигурациях: Luxe, Tech и Tech Plus.

Стоимость наиболее богатой комплектации составляет 2 994 900 рублей, что всего на 35 тысяч рублей больше, чем у предыдущей версии Tech.

Кроссовер по-прежнему оборудован 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л. с. и 7-ступенчатым роботом, привод – передний. Основные изменения версии Tech Plus включают черную обивку потолка, модифицированный интерьер без красных акцентов и новую шторку для багажника.

Changan Uni-S
Changan Uni-S

В список оборудования добавлен подогрев руля и телематический комплекс, который позволяет управлять многими функциями автомобиля через смартфон, включая дистанционный запуск двигателя и сигнализацию.

Интерьер Changan Uni-S
Интерьер Changan Uni-S

Первый год после покупки сервис телематики будет предоставляться бесплатно, а затем потребуется подписка. Ранее в компании Changan подтвердили, что до конца 2025 года будет выпущена версия Uni-S с полным приводом. В Китае такая модификация пока отсутствует, однако предполагается, что она будет использовать многодисковую муфту BorgWarner, аналогичную той, что устанавливается на новом CS75 Plus.

