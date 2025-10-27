Какая ключевая ставка обеспечит рост авторынка: мнение эксперта

Эксперт Мякин: Ставка ЦБ ниже 14% поможет заметно оживить авторынок

24 октября Банк России принял решение снова снизить ключевую процентную ставку с 17 до 16,5%. Эксперты подробно рассказали о влиянии этого шага на рынок автомобилей и автокредитование. Они считают, что это сделает кредиты и лизинг более доступными, хотя существуют некоторые нюансы.

Аналитик УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что предыдущее изменение ключевой ставки уже повлияло на рынок. В частности, зафиксирован рост продаж автомобилей и снижение ставок по автокредитам, а также изменения в стоимости аренды и лизинга. Однако он подчеркнул, что эти изменения будут заметны только через несколько месяцев.

По словам эксперта, для значительного роста авторынка ключевая ставка должна опуститься ниже 17%. Он не исключает, что до конца года она может быть снижена до диапазона 14–16%, но подчеркивает, что это пока остается под вопросом.

Кроме того, он отметил, что введение новых налогов, таких как утилизационный сбор и НДС, окажет дополнительное давление на рынок, что может привести к сохранению цен на текущем уровне или даже к их росту, что негативно отразится на продажах.

Заместитель гендиректора компании ПЭК Андрей Мякин также поделился своим мнением. По его словам, снижение ключевой ставки в июле и сентябре оказало незначительное воздействие на продажи легковых автомобилей, которые, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, снизились на 23% за первые девять месяцев 2025 года. Мякин связал недавний рост продаж с ожидаемым повышением утилизационного сбора.

Что касается грузовых автомобилей, влияние снижения ключевой ставки было еще менее ощутимым. Уровень платежей по ним остался стабилен – 26–27%.

Эксперт также указал на то, что курсовая разница не значительно влияет на цены техники, так как основная масса автомобилей, приобретаемых гражданами, это отечественные и китайские модели, и это относится как к легковым, так и к грузовым автомобилям.

Мякин подчеркивает, что для улучшения уровня продаж ключевая ставка должна составлять около 14%, а для более комфортного состояния рынка – 12%. Он также отметил, что достижение максимальной доступности автомобилей невозможно без комплексного подхода, включая контроль инфляционного давления, снижение зависимости от импортных компонентов и поддержку отечественного автопрома, что поможет минимизировать валютные риски для потребителей.

