Знакомый японский кроссовер снова можно купить в РФ: совсем недорого

В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX по цене от 2,25 млн рублей

Популярный кроссовер Mitsubishi ASX, который ранее официально продавался в России, сейчас поступает в продажу в виде небольших партий из ОАЭ. Цены на японские автомобили, выставленные на одном из классифайдов, начинаются от 2 251 800 рублей.

В Омске за столько можно заказать новый ASX в базовой комплектации Basic с передним приводом, который оснащен 150-сильным двигателем. Кроме того, доступны и другие версии: «средняя» Medium Line с передним и полным приводом, а также более дорогие полноприводные исполнение Highline и Prime Edition.

В Новосибирске переднеприводный ASX предлагается за 2 430 000 рублей. На фотографиях представлен кроссовер красного цвета с черным кожаным салоном и различными опциями, такими как бесключевой доступ, кожаный руль и кондиционер. Также за 2 495 000 рублей можно заказать автотранспорт с передним приводом в Краснодаре, а в Ульяновске цена составит 2 550 000 рублей.

Mitsubishi ASX

В Самаре и Москве предлагается полноприводный ASX из наличия за 2 560 000 рублей, который включает камеру заднего вида и зимний пакет опций. В Красногорске новый полноприводный ASX с утильсбором на 2024 год оценили в 2 750 000 рублей, а в Санкт-Петербурге минимальная цена для модели с передним приводом достигает 2 950 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX

В Тюмени такой кроссовер можно приобрести минимум за 3 100 000 рублей, в Иркутске и Краснодаре его цена составит 3 690 000 рублей, а в Екатеринбурге дилер предлагает топовую версию Black Edition за 3 999 000 рублей. Все предлагаемые автомобили оснащены 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и бесступенчатым вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Напоминаем, что именно вы можете назвать лучшее моторное масло в премии Бренд Года «За рулем», голосуйте по ссылке!