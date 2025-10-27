#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
27 октября
Ввоз грузовых автомобилей в РФ резко снизился
Импорт грузовиков в Россию рухнул на 92%
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
27 октября
Прошел дебют эксклюзивной технологии по развитию электрокаров и гибридов
Бренд Exeed представил инновационную технологию...
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
27 октября
Некоторых россиян хотят освободить от уплаты утильсбора
В Госдуме РФ предложили освободить от...

Знакомый японский кроссовер снова можно купить в РФ: совсем недорого

В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX по цене от 2,25 млн рублей

Популярный кроссовер Mitsubishi ASX, который ранее официально продавался в России, сейчас поступает в продажу в виде небольших партий из ОАЭ. Цены на японские автомобили, выставленные на одном из классифайдов, начинаются от 2 251 800 рублей.

Рекомендуем
Хватит ли миллиона на достойный автомобиль? Есть 4 варианта

В Омске за столько можно заказать новый ASX в базовой комплектации Basic с передним приводом, который оснащен 150-сильным двигателем. Кроме того, доступны и другие версии: «средняя» Medium Line с передним и полным приводом, а также более дорогие полноприводные исполнение Highline и Prime Edition.

В Новосибирске переднеприводный ASX предлагается за 2 430 000 рублей. На фотографиях представлен кроссовер красного цвета с черным кожаным салоном и различными опциями, такими как бесключевой доступ, кожаный руль и кондиционер. Также за 2 495 000 рублей можно заказать автотранспорт с передним приводом в Краснодаре, а в Ульяновске цена составит 2 550 000 рублей.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Самаре и Москве предлагается полноприводный ASX из наличия за 2 560 000 рублей, который включает камеру заднего вида и зимний пакет опций. В Красногорске новый полноприводный ASX с утильсбором на 2024 год оценили в 2 750 000 рублей, а в Санкт-Петербурге минимальная цена для модели с передним приводом достигает 2 950 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Тюмени такой кроссовер можно приобрести минимум за 3 100 000 рублей, в Иркутске и Краснодаре его цена составит 3 690 000 рублей, а в Екатеринбурге дилер предлагает топовую версию Black Edition за 3 999 000 рублей. Все предлагаемые автомобили оснащены 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и бесступенчатым вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,4 млн рублей.

Напоминаем, что именно вы можете назвать лучшее моторное масло в премии Бренд Года «За рулем», голосуйте по ссылке!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 24
27.10.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16