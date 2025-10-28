#
Мужское здоровье — в норме! Раскрываем новую методику

«СМ-Клиника» рассказала об инновационной урологической процедуре Rezum

Опытным водителям, да и вообще всем мужчинам в возрасте, крайне важно следить за здоровьем, ведь его проще сохранить, чем восстанавливать.

Аденома простаты – штука, увы, распространенная, но сегодня появляются способы обойтись без операции, даже если все серьезно. Наиболее деликатный способ называется Rezum. Проводится амбулаторно, без разрезов и под местной анестезией. В увеличенную железу подается пар высокой температуры. «Лишние» клетки разрушаются и выводятся естественным путем. На все уходит от силы 20 минут. Первые улучшения пациент заметит уже через две недели, окончательный эффект наступит через три месяца.

Владимир Степанов, уролог, андролог «СМ-Клиника»:

– У технологии есть важное преимущество – сохраняются все функции предстательной железы, и интимная жизнь после такой процедуры остается полноценной. Никаких побочных эффектов, которых многие боятся. Кроме того, процедура Rezum может проводиться под местной анестезией. То есть теперь помощь можно оказать пациентам, которым ранее отказывали в операции из-за невозможности общего наркоза, например при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Все нюансы по мужскому здоровью и новейшим достижениями урологии – в новой статье!

«За рулем»
Фото:freepik / senivpetro
28.10.2025 
Фото:freepik / senivpetro
