Nissan Almera
Надежные мотор и МКП, стойкий кузов, крепкая подвеска – японский хэтчбек за 850 тысяч рублей
Надежные мотор и МКП, стойкий кузов, крепкая подвеска – японский хэтчбек за 850 тысяч рублей

В Москве на продажу выставили Nissan Almera с АКП и пробегом всего 2000 км

На московском авторынке появилось необычное предложение для ценителей автомобильной ностальгии.

Сколько прослужит вариатор RAV4 и Camry — разбор «За рулем»

На продажу выставлен ярко-желтый трехдверный хетчбэк Nissan Almera первого поколения, выпущенный еще в 1999 году.

Уникальность этого экземпляра в его подлинной сохранности, ведь пробег автомобиля за четверть века составил всего две тысячи километров. По словам продавца, машина практически «с салона» все это время хранилась в гараже, что объясняет ее идеальное состояние.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (99 л.c.) и механической коробкой передач.

В список оснащения входят кондиционер, гидрокорректор фар, антиблокировочная система ABS и две фронтальные подушки безопасности. Не забыли инженеры и о центральном замке с иммобилайзером для защиты от угона.

Продавец оценил 25-летний автомобиль в 850 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью нового седана Lada Granta в базовой комплектации.

Источник:  auto.ru
Алексеева Елена
Фото:auto.ru
28.10.2025 
Фото:auto.ru
Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.
Недостатки:
107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.
Комментарий:
для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)
+2