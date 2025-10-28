Надежные мотор и МКП, стойкий кузов, крепкая подвеска – японский хэтчбек за 850 тысяч рублей

В Москве на продажу выставили Nissan Almera с АКП и пробегом всего 2000 км

На московском авторынке появилось необычное предложение для ценителей автомобильной ностальгии.

На продажу выставлен ярко-желтый трехдверный хетчбэк Nissan Almera первого поколения, выпущенный еще в 1999 году.

Уникальность этого экземпляра в его подлинной сохранности, ведь пробег автомобиля за четверть века составил всего две тысячи километров. По словам продавца, машина практически «с салона» все это время хранилась в гараже, что объясняет ее идеальное состояние.

Nissan Almera

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра (99 л.c.) и механической коробкой передач.

В список оснащения входят кондиционер, гидрокорректор фар, антиблокировочная система ABS и две фронтальные подушки безопасности. Не забыли инженеры и о центральном замке с иммобилайзером для защиты от угона.

Продавец оценил 25-летний автомобиль в 850 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью нового седана Lada Granta в базовой комплектации.