Водителям напомнили о штрафах за летнюю резину зимой

Когда менять резину на зимнюю в РФ в 2025 году: закон и штрафы

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев рассказал о том, когда автолюбителям следует менять шины на зимние.

Основное отличие летних и зимних шин заключается в составе резины и конструкции протектора. Летние шины предназначены для использования при положительных температурах и изготавливаются из более жесткой резиновой смеси, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность в теплое время года.

Однако, когда температура опускается, особенно к нулю и ниже, эта резина теряет эластичность, что значительно ухудшает сцепные характеристики. Как следствие, увеличивается тормозной путь, теряется управляемость, и возрастает вероятность заноса. Поэтому важным критерием для смены шин является температура, наблюдаемая в конкретном регионе.

Наступление зимних условий в России может существенно различаться: например, в Сочи отрицательные температуры встречаются крайне редко, в то время как в Сибири снег может падать даже летом, а морозы фиксируются большую часть осени. Эксперты рекомендуют переходить с летних шин на зимние, когда среднесуточная температура не превышает +7°C в течение трех дней. Однако необходимо учитывать возможные температурные колебания – если температура близка к нулю, стоит планировать замену шин без ожидания средних показателей.

Кроме того, существуют строгие законодательные нормы, касающиеся смены шин. С 1 декабря использование летних шин запрещено, согласно Техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств». В России запрещена эксплуатация автомобилей на летних шинах в декабре, январе и феврале, а за нарушение полагается штраф в 500 рублей. При этом важно, что местные власти могут изменять сроки применения зимних шин в зависимости от климатических условий, что особенно актуально для северных регионов.

Не забывайте, что своевременная замена шин – это не только соблюдение законодательства, чтобы избежать штрафов, но и важная мера для обеспечения безопасности водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

