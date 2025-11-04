Не покупайте себе проблему: раскрыты 5 главных ловушек подержанных авто

Роман Титов предупредил, как не ошибиться при выборе машины с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом одна ошибка может обернуться серьезными финансовыми потерями.

По словам эксперта «Авилона» Романа Титова, многие покупатели, желая сэкономить, сами в них попадают.

Главная опасность – это отсутствие четкого плана. Без понимания, для каких целей нужна машина (кузов, привод, тип топлива) и какой бюджет заложен на ее содержание, можно легко выбрать неподходящий вариант. Не менее роковой ошибкой становится пренебрежение юридическими нюансами. Если не убедиться в чистоте документов и в том, что продавец имеет право распоряжаться автомобилем (не банкрот, его имущество не арестовано и он не ограничен в возможности заключать сделки), велик риск лишиться и денег, и автомобиля в суде.

Эксперт настоятельно советует никогда не экономить на проверке истории по VIN-номеру, ведь у каждой машины есть прошлое, и к возможным тратам на обслуживание лучше быть готовым заранее.

Также Титов призывает не отказываться от страховки каско, которая спасает от огромных затрат на ремонт после ДТП.

И наконец, главный соблазн – купить очень дешевую машину – на деле оказывается прямой дорогой в сервис с бесконечными вложениями. Гораздо разумнее выбрать автомобиль в достойном состоянии, чем потом платить за сомнительную экономию.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте