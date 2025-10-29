#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
29 октября
Бывший завод Toyota снова заработает: подробности
Экс-завод Toyota в Шушарах будет перезапущен в...
Интерьер Tenet T7
29 октября
В продажу вышел новый полноприводный кроссовер российской сборки
Кроссовер Tenet T7 получил в России версию с...
В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров
29 октября
В КНР отказались поддерживать владельцев электрокаров
В Китае отказались поддерживать владельцев...

В Россию привезли новейший внедорожник мощнее и больше Ленд Крузера

Гибридный внедорожник Zeekr 9X в России оценили в 12,5 млн рублей

В Россию прибыл первый гибридный внедорожник Zeekr 9X, выставленный на продажу по цене 12,5 млн рублей.

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Рекомендуем
Европротокол: удобно, но не всегда выгодно — и вот почему

Автомобиль поступил к продавцу в Москве и может похвастать характеристиками, которые превосходят привычный россиянам Land Cruiser 300 как по мощности, так и по размерам. Zeekr 9X имеет длину 5,2 метра и колесную базу в 3169 миллиметров.

Представленная версия включает силовую установку мощностью 897 л.с. и батарею на 70 кВтч, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальный запас хода составляет 1200 км.

Интерьер Zeekr 9X
Интерьер Zeekr 9X
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внутри автомобиля предусмотрено шесть мест, два 16-дюймовых экрана спереди и большой экран для задних пассажиров. Сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, а в пневмоподвеске используются адаптивные амортизаторы.

Источник:  Auto.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Zeekr
Количество просмотров 39
29.10.2025 
Фото:Zeekr
Поделиться:
Оцените материал:
0