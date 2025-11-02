Обвал продаж новых авто — прогноз аналитиков рынка

#
Аналитическое агентство «Автостат» прогнозирует снижение объема продаж новых легковых автомобилей в России в октябре 2025 года примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продажи на авторынке по итогам октября 2025-го не превысят 160 тысяч единиц, сообщил исполнительный директор агентства Сергей Удалов на форуме «CarXL 2025».

По информации «Автостата», в октябре 2024 года в стране было продано 171,2 тысячи новых легковых машин.

«Так как октябрь практически завершен, мы предполагаем, что можем выйти на уровень около 160 тысяч [новых легковых автомобилей], но всё еще наблюдаем за ситуацией», – отметил Удалов.
В его отчете также указано, что в 2025 году ожидается общее падение рынка новых легковых автомобилей на 15-20% по сравнению с 2024 годом.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

0