Квартира дешевле: какова средняя цена нового легкового авто в РФ

Автостат: средняя цена нового авто в России составляет 3,34 млн рублей

В сентябре средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей в России увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,34 млн рублей.

Этот информацией поделился Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат», в своей презентации на форуме «CarXL 2025».

В сравнении с августом 2025 года средняя цена легковушек возросла на 4%.

«В сентябре средневзвешенная цена оказалась выше, чем в августе, и плюс 6% этот уровень выше к прошлому году», – подчеркнул Удалов.

Также в сентябре стоимость легковых автомобилей с пробегом в России составила 1,19 млн рублей, что соответствует уровню сентября 2024 года и увеличилось на 2,8% по сравнению с августом 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  ТАСС
