Названы цены на шиномонтаж в России

«Чек Индекс»: средний чек на услуги шиномонтажа в РФ за год вырос на 16%

Шиномонтаж в России подорожал на 16%. Одной из причин роста цен стала увеличившаяся популярность кроссоверов с большими диаметрами дисков.

В частности, услуги по смене колёс размером 17–19 дюймов пользуются особым спросом.

Аналитики из компании «Чек Индекс» представили информацию, согласно которой переобувка автомобиля в этом сезоне обойдется в среднем около 3 тысяч рублей, а услуги мойки составят минимум 1,3 тысячи рублей. При этом в крупных городах, таких как столица и Санкт-Петербург, расходы будут повыше.

Динамика спроса на обе услуги также возрастает, что связывается с холодной осенью.

На текущий момент наблюдается также снижение покупок новой резины – автолюбители отдают предпочтение обновлению старых шин.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

