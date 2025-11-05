Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России
По состоянию на конец сентября 2025 года структура российского рынка дилерских контрактов значительно изменилась. Как сообщает агентство «Автостат», количество действующих договоров возросло на 5% – с 4302 до 4522.
За рассматриваемый период было расторгнуто 729 контрактов, но на их место заключено 949 новых. Основная часть роста приходится на китайских автопроизводителей, контракты с которыми составляют 60,7% от общего числа действующих дилерских соглашений в стране. Однако сравнительно с началом года их доля немного снизилась (в январе она составляла 62,4%).
Среди прочего, российские автопроизводители также укрепили свои позиции, увеличив свою долю с 24,1% до 28,1%. Таким образом, почти 89% всех дилерских соглашений по легковым автомобилям в России теперь принадлежат китайским и отечественным маркам.
Оставшиеся 11,2% составляют контракты с брендами, которые официально ушли с рынка. Особенно заметно сократилось присутствие японских автопроизводителей: их доля упала с 3,7% в начале года до 1,8% к сентябрю.
Похожая тенденция наблюдается и у европейских марок, тогда как позиции корейских и белорусских автокомпаний заметно укрепились.
Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.
