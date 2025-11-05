Китайские бренды заняли более половины дилерских сетей по всей России

«Автостат»: более 60% дилерских контрактов в РФ приходится на китайские бренды

По состоянию на конец сентября 2025 года структура российского рынка дилерских контрактов значительно изменилась. Как сообщает агентство «Автостат», количество действующих договоров возросло на 5% – с 4302 до 4522.

За рассматриваемый период было расторгнуто 729 контрактов, но на их место заключено 949 новых. Основная часть роста приходится на китайских автопроизводителей, контракты с которыми составляют 60,7% от общего числа действующих дилерских соглашений в стране. Однако сравнительно с началом года их доля немного снизилась (в январе она составляла 62,4%).

Среди прочего, российские автопроизводители также укрепили свои позиции, увеличив свою долю с 24,1% до 28,1%. Таким образом, почти 89% всех дилерских соглашений по легковым автомобилям в России теперь принадлежат китайским и отечественным маркам.

Оставшиеся 11,2% составляют контракты с брендами, которые официально ушли с рынка. Особенно заметно сократилось присутствие японских автопроизводителей: их доля упала с 3,7% в начале года до 1,8% к сентябрю.

Похожая тенденция наблюдается и у европейских марок, тогда как позиции корейских и белорусских автокомпаний заметно укрепились.

Ранее «За рулем» сообщал, что новые правила расчета утильсбора перенесут.

