Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Автомобильные компании в России массово подняли ценники
В первой половине октября 2025 года изменение цен на новые автомобили затронуло 12 автопроизводителей, а во второй половине месяца этот процесс наблюдался у еще 14 компаний.
В числе брендов, которые дважды корректировали свои цены, оказались Haval, Jaecoo и Москвич, как сообщают эксперты агентства «Автостат», исследовавшие результаты мониторинга сайта «Цена Авто».
Новые правила расчета утильсбора перенесут
Министерство промышленности и торговли России предложило отсрочить вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также стало известно, что в Государственной Думе предложили освободить транспортные средства, находящиеся на таможенных складах, от уплаты утильсбора.
В России хотят ввести квоты для такси, не отвечающих требованиям локализации
В Государственной Думе предложили установить квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре такси для физических лиц, чьи автомобили не отвечают требованиям по локализации. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 30 октября.
В РФ могут отменить ряд штрафов водителям
Фракция «Новые люди» предложила отменять те штрафы ГАИ, которые были получены из-за дефектов дорожного полотна. Авторы инициативы – Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев – отметили, что в данный момент многие водители страдают из-за несправедливо назначенных штрафов, когда выезжают за стоп-линию или пересекают сплошную линию разметки вынужденно, объезжая дорожную яму.
20 тысяч рублей за инфу о пьяном водителе — это много или мало?
Практика финансового поощрения граждан за сообщения о нетрезвых водителях уже распространилась как минимум на 13 регионов России. При этом суммы вознаграждений сильно разнятся, достигая максимума в 20 тыс. рублей.
В МВД разъяснили правила замены автомобильных номеров с триколором
В Министерстве внутренних дел России разъяснили, нужно ли менять автомобильные номера, на которых отсутствует изображение российского триколора. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, автомобилисты, получившие государственные регистрационные знаки до вступления в силу новых правил, не обязаны их заменять.
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.