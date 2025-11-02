#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Автомобильные компании в России массово подняли ценники

В первой половине октября 2025 года изменение цен на новые автомобили затронуло 12 автопроизводителей, а во второй половине месяца этот процесс наблюдался у еще 14 компаний.

В числе брендов, которые дважды корректировали свои цены, оказались Haval, Jaecoo и Москвич, как сообщают эксперты агентства «Автостат», исследовавшие результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

Новые правила расчета утильсбора перенесут

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Министерство промышленности и торговли России предложило отсрочить вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили до 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также стало известно, что в Государственной Думе предложили освободить транспортные средства, находящиеся на таможенных складах, от уплаты утильсбора.

В России хотят ввести квоты для такси, не отвечающих требованиям локализации

В Государственной Думе предложили установить квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре такси для физических лиц, чьи автомобили не отвечают требованиям по локализации. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 30 октября.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В РФ могут отменить ряд штрафов водителям

Фракция «Новые люди» предложила отменять те штрафы ГАИ, которые были получены из-за дефектов дорожного полотна. Авторы инициативы – Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев – отметили, что в данный момент многие водители страдают из-за несправедливо назначенных штрафов, когда выезжают за стоп-линию или пересекают сплошную линию разметки вынужденно, объезжая дорожную яму.

20 тысяч рублей за инфу о пьяном водителе — это много или мало?

Практика финансового поощрения граждан за сообщения о нетрезвых водителях уже распространилась как минимум на 13 регионов России. При этом суммы вознаграждений сильно разнятся, достигая максимума в 20 тыс. рублей.

В МВД разъяснили правила замены автомобильных номеров с триколором

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Министерстве внутренних дел России разъяснили, нужно ли менять автомобильные номера, на которых отсутствует изображение российского триколора. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, автомобилисты, получившие государственные регистрационные знаки до вступления в силу новых правил, не обязаны их заменять.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 585
02.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0