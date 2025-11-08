Городскому «бюджетнику» Honda Elevate ADV подделали брутальность

Обвес превращает обычный кроссовер Honda Elevate ADV в подобие внедорожника

Honda представляет для индийского рынка новую флагманскую версию Elevate – ADV Edition.

Этот городской кроссовер получил «костюм», который лишь имитирует готовность к бездорожью. Дизайнеры подарили ему новую решетку радиатора с вертикальными ламелями и сочной оранжевой полосой, которая перекликается с акцентами на бампере и колесных дисках.

Глянцевые черные диски и стилизованная защитная пластина завершают образ «исследователя», хотя технически это все тот же переднеприводный автомобиль.

Под капотом расположился знакомый 1,5-литровый двигатель мощностью 119 л.с., а дорожный просвет в 220 мм рассчитан скорее на плохую дорогу, чем на настоящее бездорожье.

Новый образ – это чисто эстетическая маска для молодой аудитории, которая хочет выделяться.

При бюджетной (по нынешним меркам) цене Honda Elevate ADV предлагает простить ему эту небольшую, но яркую уловку.

Индийский Elevate дебютировал в 2023 году и с тех пор экспортируется в Японию, где он известен под названием WR-V.

Honda Elevate ADV Edition стоит от 1 529 000 до 1 666 800 рупий (от 17 300 до 18 800 долларов или 1,4 млн до 1,5 млн рублей) в зависимости от выбранной комплектации.

