Городскому «бюджетнику» Honda Elevate ADV подделали брутальность

Обвес превращает обычный кроссовер Honda Elevate ADV в подобие внедорожника

Honda представляет для индийского рынка новую флагманскую версию Elevate – ADV Edition.

Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Этот городской кроссовер получил «костюм», который лишь имитирует готовность к бездорожью. Дизайнеры подарили ему новую решетку радиатора с вертикальными ламелями и сочной оранжевой полосой, которая перекликается с акцентами на бампере и колесных дисках.

Глянцевые черные диски и стилизованная защитная пластина завершают образ «исследователя», хотя технически это все тот же переднеприводный автомобиль.

Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV
Под капотом расположился знакомый 1,5-литровый двигатель мощностью 119 л.с., а дорожный просвет в 220 мм рассчитан скорее на плохую дорогу, чем на настоящее бездорожье.

Новый образ – это чисто эстетическая маска для молодой аудитории, которая хочет выделяться.

При бюджетной (по нынешним меркам) цене Honda Elevate ADV предлагает простить ему эту небольшую, но яркую уловку.

Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV

Индийский Elevate дебютировал в 2023 году и с тех пор экспортируется в Японию, где он известен под названием WR-V.

Honda Elevate ADV Edition стоит от 1 529 000 до 1 666 800 рупий (от 17 300 до 18 800 долларов или 1,4 млн до 1,5 млн рублей) в зависимости от выбранной комплектации.

Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV
Honda Elevate ADV
Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Honda
08.11.2025 
Фото:Honda
