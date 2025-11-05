#
Российский авторынок просел почти на четверть

Минпромторг: продажи новых транспортных средств в России снизились на 22%

В России за период с января по октябрь 2025 года наблюдается снижение продаж новых транспортных средств на 22% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Эта информация, которая была озвучена в Минпромторге РФ, основывается на данных аналитической компании ППК, которая входит в группу АО «Электронный паспорт».

Новые транспортные средства включают в себя легковые и легкие коммерческие автомобили, автобусы и грузовики возрастом до трех лет.

Согласно статистике, полученной из системы электронных паспортов, за десять месяцев 2025 года на российском рынке было продано 1 197 394 новых транспортных средств, что значительно меньше, чем 1 544 849 единиц за аналогичный период прошлого года.

В то же время, продажи автомобилей отечественного производства составили 657 587 единиц, что на 3% меньше по сравнению с 678 727 единицами годом ранее. В октябре 2025 года объем продаж новых транспортных средств достиг около 183,5 тыс. единиц, что на 8% ниже, чем в октябре 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

Источник:  Минпромторг РФ
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
05.11.2025 
