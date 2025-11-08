#
12 ноября
РСА: цены на запчастей в новых справочниках...
12 ноября
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
12 ноября
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Новый Hyundai Venue: два изогнутых экрана, 65 систем безопасности и люк, управляемый голосом

Обновленный Hyundai Venue представили в Индии с 3 вариантами двигателей

Компания Hyundai представила новое поколение компактного кроссовера Venue, устроив его мировой дебют в Индии.

Выпускают модель на современном заводе в Пуне (Индия, штат Махараштра). Модель стала первой в амбициозной программе корейского производителя по выпуску 26 новых продуктов к 2030 году.

Пятидверный вкроссовер вырос в размерах, получив более выразительный и смелый облик со светодиодной оптикой и рейлингами. В салоне два изогнутых 12,3-дюймовых экрана, премиальная аудиосистема Bose и «умный» люк с голосовым управлением. Информационно-развлекательная система на базе NVIDIA обеспечивает беспроводные обновления и продвинутые функции подключения.

Hyundai Venue
Hyundai Venue

Главный акцент сделан на безопасности: Venue предлагает более 65 функций, включая систему ADAS 2-го уровня с 16 помощниками для водителя, а 71% кузова изготовлен из сверхпрочной стали.

Покупателям доступны три современных двигателя: атмосферник 1.2 л (83 л.с.), который комплектуется 6-ступенчатой МКПП, турбированный бензиновый 1.0 л (120 л.с.; МКПП или 7-ступенчатая DCT ) и дизельный мотор, объемом 1.5 л (116 л.с.; МКПП / 6-ступенчатая АКП).

Hyundai Venue
Hyundai Venue

Для тех, кто ищет драйва, представлена версия N Line. Она отличается спортивным экстерьером с красными акцентами, сдвоенными выхлопными трубами и салоном с ковшеобразными сиденьями. Эта модификация оснащается исключительно турбированным двигателем 1.0 л, мощностью 120 л.с. и расширенным набором систем безопасности.

Hyundai Venue
Hyundai Venue

Габаритные размеры нового Venue оставляют 3995 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1665 мм в высоту. Колесная база – 2520 мм.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:Hyundai
08.11.2025 
Фото:Hyundai
