Будут ли новогодние скидки на авто: ответ экспертов

РОАД: новогодних скидок на автомобили в России в этом году не будет

Алексей Подщеколдин, глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил, что в этом году не стоит ожидать новогодних скидок от автодилеров.

Прогноз Ассоциации остается прежним: по итогам 2025 года объем рынка автомобилей в стране составит приблизительно 1,3 миллиона машин, что предполагает снижение на 20% по сравнению с предыдущим годом.

На складах дилеров заметно уменьшаются запасы, особенно по популярным моделям китайских автомобилей. Летние и осенние месяцы привели к снижению стоков за счет высокого спроса и осторожной закупочной политики.

Из-за ослабления рубля и пересмотра ставок утильсбора нет оснований надеяться на снижение цен на новые автомобили. Соответственно, ожидать новогодних акций не стоит, хотя возможны локальные распродажи от некоторых дилеров. Тем не менее, в некоторых сегментах, особенно по импортируемым моделям, можно предсказать рост цен до конца года, отметил Подщеколдин.

В то же время Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг, считает ситуацию не столь печальной. Он отметил, что российский авторынок определяется множеством факторов, которые как способствуют росту цен, так и замедляют его.

Скидки на автомобили помогли разгрузить складские запасы, и хотя акции на определенные модели завершились, традиционный высокий сезон уже повысил цены на популярные модели Haval, Geely, Omoda и Chery примерно на 5%. В то же время, низкий спрос может привести к новому затовариванию, поэтому дилеры стараются поддерживать баланс, и скидки всё еще могут сохранить свое присутствие на рынке.

