Непростой выбор: когда нужно избавляться от машины

«Автодом» перечислил 15 причин для срочной замены автомобиля

Решение о продаже автомобиля зависит от его технического состояния и целесообразности дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба ГК «Автодом».

Основным сигналом для замены автомобиля является появление коррозии на лонжеронах, порогах, колесных арках и днище. Внутренние полости лонжеронов, дренажные каналы и горловина бака также могут быть очагами ржавчины. Эти недостатки снижают жесткость кузова, а стоимость ремонта может превысить цену автомобиля.

Также стоит обратить внимание на увеличение расхода топлива при обычном стиле вождения, что может свидетельствовать об износе топливной системы или неисправности насоса, лямбда-зонда, турбокомпрессора. В таких случаях ремонт может потребовать значительных затрат, что делает продажу автомобиля разумным шагом.

Состояние двигателя и коробки передач также требует внимательного осмотра. Посторонние шумы, вибрации, сложности с переключением передач, падение компрессии или утечки технических жидкостей указывают на исчерпание ресурса агрегатов. Ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей.

Неисправности в электронике, неработающие датчики, ошибки систем стабилизации и проблемы с подвеской также являются знаками, указывающими на необходимость продажи. При этом важно учитывать не только технические, но и экономические аспекты: автомобили теряют значительную часть своей стоимости в первые 5-7 лет эксплуатации.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
10.11.2025 
