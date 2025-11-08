#
Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию: цена доступна

В РФ в продаже появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35, популярный среди россиян и когда-то являвшийся основным конкурентом Kia Sportage, теперь представлен в России в новом исполнении.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Речь идет о версии, предназначенной для китайского рынка, которая доступна на одной из площадок за минимальные 2 800 000 рублей.

При этом отмечается, что в продаже имеется только один экземпляр, выставленный мультибрендовым дилером в Екатеринбурге.

Данная модель представлена в премиальной комплектации GLS Leading, включающей цифровую панель приборов, 10,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, отделку из эко-кожи, датчики давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль, заднюю камеру с передними и задними парктрониками, мульти-руль, люк в крыше, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и 18-дюймовые литые диски.

Hyundai ix35
Hyundai ix35

Hyundai ix35, привезенный из Китая, работает на бензиновом 140-сильном турбомоторе T-GDI объемом 1,4 литра, в паре с семиступенчатым роботом и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.

