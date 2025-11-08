Kia представила военную версию нового Tasman. Первые подробности

Kia сделала военную версию пикапа Tasman Special Vehicles с турбодизелем 2,2 л

Компания Kia совсем недавно пополнила свою продуктовую линейку надежным пикапом Tasman с классической рамой лестничного типа.

Корейский автопроизводитель намерен завоевать этим пикапом несколько рынков, где особенно востребованы в такие автомобили.

Продажи Tasman начались весной 2025 года в Австралии, но ожидается, что Tasman также найдет спрос в Азии и на Ближнем Востоке.

И, конечно же, он также предназначен для закупок вооруженными силами, поскольку Kia сейчас запускает военную версию нового пикапа Special Vehicles.

Подразделение Kia Special Vehicle запускает военную версию нового Tasman.

«После интенсивной программы испытаний Kia Tasman готов к военному рынку», – заявляет корейский специализированный поставщик, работающий в оборонной промышленности более 50 лет. Компания предлагает широкий спектр техники – от разведывательных машин до трёхосных грузовиков. Tasman длиной 5,41 м, шириной 1,93 м и высотой 1,87 м занимает в этом ряду нижнюю позицию, выделяясь универсальностью.

Военные могут использовать Tasman как пикап с открытым или закрытым кузовом, а также в варианте без кузова для установки специальных надстроек, включая бронированные.

Многочисленные опции позволяют адаптировать автомобиль под конкретные задачи. Среди них – стальные бамперы с лебедкой, сиденья в кузове, проход между кабиной и платформой. Шноркель позволяет преодолевать водные преграды глубиной до 80 см на скорости до 11 км/ч. Электронная блокировка дифференциала улучшает проходимость, а дополнительный источник питания обеспечивает работу спецоборудования.

Модульная рама и варианты привода позволяют быстро адаптировать автомобиль к различным задачам. Однако в военной версии доступен только 2,2-литровый турбодизель (210 л.с., 441 Н·м), соответствующий стандарту Евро-5 и работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Бензиновый двигатель 2.5 л (281 л.с.) для военной версии не предусмотрен.

На бездорожье Tasman впечатляет: его дорожный просвет 224 мм, углы въезда и съезда – 29 и 25 градусов.

