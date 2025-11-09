Эти машины запирают детей в салоне в жару: производитель на пороге скандала

NHTSA запросила у Tesla отчеты о блокировке ручек дверей Model 3 и Y после жалоб

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) запросило от компании Tesla детализированные отчеты о происшествиях, связанных с блокировкой электронных дверных ручек моделей Model 3 и Model Y.

Причиной обращения стали многочисленные жалобы на подобные инциденты, включая случаи, когда спасателям приходилось разбивать окна для того, чтобы освободить детей, застрявших в салоне.

В течение последнего месяца органы правопорядка получили около 15 жалоб. Один из наиболее тревожных случаев произошел во Флориде, когда ребенок остался запертым в электромобиле на улице при температуре около 30 градусов. Родителям пришлось обратиться за помощью к экстренным службам, чтобы вытащить мальчика из машины.

Tesla Model 3

Один из владельцев Tesla сообщил, что из-за этой проблемы ему пришлось ждать эвакуатора целых полчаса.

За последние семь лет NHTSA зафиксировало около 140 подобных жалоб. Если ведомство решит, что конструкция дверных ручек представляет опасность, это может привести к отзыву более миллиона автомобилей для их ремонта.

