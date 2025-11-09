2300 км без дозаправки: гибридный кроссовер установил мировой рекорд Гиннесса

Компания FAW заявила, что ее Hongqi HS6 PHEV проехал 2327 км без дозаправки

Компания FAW сообщила, что её кроссовер Hongqi HS6 PHEV установил новый мировой рекорд Гиннесса, пройдя максимальное расстояние для подключаемых гибридов с полной зарядкой и полным баком без необходимости дозаправки.

Автомобиль стартовал из Шангри-Ла 30 октября, проехал через Куньмин, Байсэ и Учжоу и прибыл в Гуанчжоу 3 ноября, пройдя 2327,343 км.

Предварительные продажи в Китае начнутся 15 ноября. Размеры Hongqi HS6 PHEV составляют 4995х1960х1760 мм, а колёсная база – 2920 мм. В зависимости от версии снаряженная масса автомобиля составляет 2040, 2160 или 2285 кг.

Hongqi HS6 PHEV

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 л с максимальной мощностью 110 кВт (148 л.с.), крутящим моментом 225 Нм и термическим КПД 45,21%.

Покупателям предложат выбирать между полным и передним приводом, а также максимальная скорость составит 205 км/ч. Суммарная мощность системы достигает 168 кВт (225 л.с.) и 369 кВт (495 л.с.) в зависимости от конфигурации.

Литий-железо-фосфатные аккумуляторы имеют ёмкость 23,9 кВтч и 39,5 кВтч, обеспечивая запас хода по циклу CLTC на электротяге 152 км, 250 км и 235 км соответственно. По информации китайского СМИ Sohu, общий запас хода составляет 1580 км, 1650 км и 1460 км в зависимости от версии.

