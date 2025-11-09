2300 км без дозаправки: гибридный кроссовер установил мировой рекорд Гиннесса
Компания FAW сообщила, что её кроссовер Hongqi HS6 PHEV установил новый мировой рекорд Гиннесса, пройдя максимальное расстояние для подключаемых гибридов с полной зарядкой и полным баком без необходимости дозаправки.
Автомобиль стартовал из Шангри-Ла 30 октября, проехал через Куньмин, Байсэ и Учжоу и прибыл в Гуанчжоу 3 ноября, пройдя 2327,343 км.
Предварительные продажи в Китае начнутся 15 ноября. Размеры Hongqi HS6 PHEV составляют 4995х1960х1760 мм, а колёсная база – 2920 мм. В зависимости от версии снаряженная масса автомобиля составляет 2040, 2160 или 2285 кг.
Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 л с максимальной мощностью 110 кВт (148 л.с.), крутящим моментом 225 Нм и термическим КПД 45,21%.
Покупателям предложат выбирать между полным и передним приводом, а также максимальная скорость составит 205 км/ч. Суммарная мощность системы достигает 168 кВт (225 л.с.) и 369 кВт (495 л.с.) в зависимости от конфигурации.
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы имеют ёмкость 23,9 кВтч и 39,5 кВтч, обеспечивая запас хода по циклу CLTC на электротяге 152 км, 250 км и 235 км соответственно. По информации китайского СМИ Sohu, общий запас хода составляет 1580 км, 1650 км и 1460 км в зависимости от версии.
