Kia Seltos кардинально меняет имидж и «начинку»

Новый кроссовер Kia Seltos GT Line получит гибрид и умный полный привод

Облик следующего поколения популярного компактного кроссовера Kia Seltos, известного под кодом SP2, начинает приобретать более явные формы.

Художники из издания Gotcha Cars представили рендер, который с высокой долей вероятности демонстрирует облик будущей новинки в динамичной комплектации GT Line.

На этот раз автомобиль не просто изменится внешне, но и получит революционные для своей линейки технологии: впервые в истории модели под капотом появится гибридная силовая установка, а также новая фирменная система полного привода e-AWD.

С момента своего дебюта автомобиль довольствовался лишь бензиновыми и дизельными двигателями, однако теперь инженеры внедряют технологию, сочетающую традиционный ДВС и электромотор. Ожидается, что гибридная версия получит проверенный 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 141 л.с., который уже хорошо зарекомендовал себя на моделях Hyundai Kona Hybrid и Kia Niro.

Серийное производство гибридного Seltos производство обновленной платформы SP3 начнется на заводе Kia Autoland в Кванджу уже в августе 2026 года.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:Gotcha Cars
Количество просмотров 1648
10.11.2025 
Фото:Gotcha Cars
