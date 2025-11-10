Kia Seltos кардинально меняет имидж и «начинку»
Облик следующего поколения популярного компактного кроссовера Kia Seltos, известного под кодом SP2, начинает приобретать более явные формы.
Художники из издания Gotcha Cars представили рендер, который с высокой долей вероятности демонстрирует облик будущей новинки в динамичной комплектации GT Line.
На этот раз автомобиль не просто изменится внешне, но и получит революционные для своей линейки технологии: впервые в истории модели под капотом появится гибридная силовая установка, а также новая фирменная система полного привода e-AWD.
С момента своего дебюта автомобиль довольствовался лишь бензиновыми и дизельными двигателями, однако теперь инженеры внедряют технологию, сочетающую традиционный ДВС и электромотор. Ожидается, что гибридная версия получит проверенный 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 141 л.с., который уже хорошо зарекомендовал себя на моделях Hyundai Kona Hybrid и Kia Niro.
Серийное производство гибридного Seltos производство обновленной платформы SP3 начнется на заводе Kia Autoland в Кванджу уже в августе 2026 года.
