Один из лучших семейных кроссоверов снова можно купить в России: называем цены

В РФ возобновили продажи кроссоверов Kia Sorento по цене от 4,3 млн рублей

Рестайлинговая версия Kia Sorento четвертого поколения, хотя и не была официально представлена в России, уже появилась на рынке благодаря параллельному импорту. Эти кроссоверы активно поставляются в страну, и на одном из классифайдов их цена начинается от 4 300 000 рублей.

За эту сумму можно заказать новый Sorento с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 180 л.с., 6-ступенчатым автоматом и полным приводом от индивидуального предпринимателя из Владивостока.

Судя по представленным фотографиям, авто в богатой комплектации: среди опций есть бежево-черный кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, большой дисплей с цифровыми приборами и мультимедийным комплексом, предустановленная навигация, многочисленные электрорегулировки сидений, бесключевой доступ и адаптивный круиз-контроль.

KIA Sorento

Также во Владивостоке можно приобрести гибридный Sorento с передним приводом за 4 330 000 рублей. В этой модели установлен 180-сильный бензиновый 1,6-литровый турбомотор и 60-сильный электромотор, обеспечивающий общую мощность до 230 л.с. и 350 Нм. В автомобиле предусмотрена небольшая литий-ионная батарея на 1,49 кВт·ч.

Еще на 20 тысяч рублей дороже Sorento с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 191 л.с. в Москве, а семиместная версия с той же гибридной установкой доступна за 4 480 000 рублей.

KIA Sorento

Что касается автомобилей в наличии, самым доступным является экземпляр из Тольятти за 5 100 000 рублей. Новые Kia Sorento также предлагаются в Москве, Омске, Миассе, Новосибирске, Минеральных Водах, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах России, всего насчитывается около 50 автомобилей различных цветовых решений и комплектаций.

