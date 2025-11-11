Один из лучших семейных кроссоверов снова можно купить в России: называем цены
Рестайлинговая версия Kia Sorento четвертого поколения, хотя и не была официально представлена в России, уже появилась на рынке благодаря параллельному импорту. Эти кроссоверы активно поставляются в страну, и на одном из классифайдов их цена начинается от 4 300 000 рублей.
За эту сумму можно заказать новый Sorento с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 180 л.с., 6-ступенчатым автоматом и полным приводом от индивидуального предпринимателя из Владивостока.
Судя по представленным фотографиям, авто в богатой комплектации: среди опций есть бежево-черный кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, большой дисплей с цифровыми приборами и мультимедийным комплексом, предустановленная навигация, многочисленные электрорегулировки сидений, бесключевой доступ и адаптивный круиз-контроль.
Также во Владивостоке можно приобрести гибридный Sorento с передним приводом за 4 330 000 рублей. В этой модели установлен 180-сильный бензиновый 1,6-литровый турбомотор и 60-сильный электромотор, обеспечивающий общую мощность до 230 л.с. и 350 Нм. В автомобиле предусмотрена небольшая литий-ионная батарея на 1,49 кВт·ч.
Еще на 20 тысяч рублей дороже Sorento с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 191 л.с. в Москве, а семиместная версия с той же гибридной установкой доступна за 4 480 000 рублей.
Что касается автомобилей в наличии, самым доступным является экземпляр из Тольятти за 5 100 000 рублей. Новые Kia Sorento также предлагаются в Москве, Омске, Миассе, Новосибирске, Минеральных Водах, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах России, всего насчитывается около 50 автомобилей различных цветовых решений и комплектаций.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Как авторынок РФ реагирует на повышение утильсбора
|
В АИ-92 — спирт. Будут ли разбавлять топливо?
|
Этому советскому грузовику не было равных на бездорожье
Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые ненадежные моторы V6.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.