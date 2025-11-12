Новый кроссовер с огромным запасом хода готов к выходу на рынок: подробности

Xpeng G6 EREV с запасом хода до 1400 км прошел сертификацию в Китае

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выпустило заявку на сертификацию нового Xpeng G6 EREV – модификации G6 с двигателем-генератором, который увеличивает общий запас хода.

Xpeng G6 EREV

У автомобиля будет аккумулятор емкостью 55,8 кВтч, который обеспечит 325 км пробега по циклу WTLC на электротяге. Мощность агрегата составит 110 кВт и будет дополнена 1,5-литровым турбомотором от Dong'an Powertrain, а также задним электродвигателем мощностью 218 кВт. Максимально возможная скорость новинки достигнет 202 км/ч.

Размеры нового G6 остаются прежними: 4771х1920х1650 мм, расстояние между осями составляет 2890 мм.

Внешний дизайн практически полностью соответствует электрической версии G6: фастбэк с закругленной крышей, сплошные светодиодные полосы ДХО спереди и сзади, а также интегрированные фары и выдвижные ручки.

Xpeng G6 EREV

Эта модификация входит в стратегию Kunpeng Super Electric System компании Xpeng, нацеленную на создание доступных электромобилей с высоким запасом хода. Хотя в сертификационных документах не указаны общие показатели запасов хода, ранее сообщалось, что некоторые версии EREV могут достигать до 1400 км. Использование меньшего аккумулятора по сравнению с полностью электрическим G6 позволит снизить как его цену, так и массу. Ожидается, что официальная премьера G6 EREV состоится до конца 2025 года, однако цена пока не сообщена.

