Где в России с «электричкой» уже удобно, а где — не очень?

За 1,5 года в Москве появилось более 350 новых зарядок для электромобилей

В октябре 2025 года в России насчитывалось около 6,5 тысяч публичных зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщает «Автостат» по данным собственного мониторинга. Интересно, что около полутора лет назад, по одному из подсчетов, приводимых тем же источником, количество зарядок в стране фиксировалось на уровне 7410 единиц. Либо отчеты собраны по разным методикам, либо почти тысяча зарядных станций исчезли или перестали работать... При этом, в сравнении с другими данными, Москва по публичным зарядкам примерно за то же время «приросла» почти вдвое.

Собственно, столица с 828 зарядными станциями лидирует в нынешнем рейтинге, обогнав даже Московскую область (761 шт.) и оставаясь впереди Краснодарского края (414 шт.) и Санкт-Петербурга (392). При этом на всю Новосибирскую область, замыкающую Топ-10, приходится всего 144 публичных зарядных станции.

