Водителям рассказали, как обезопасить машину от аварий в ноябре

Средняя температура воздуха в России сейчас равна приблизительно +5°C, что говорит о том, что летние шины больше не обеспечивают необходимого сцепления. В это время увеличивается риск ДТП, ноябрь и декабрь являются самыми аварийными месяцами. Генеральный директор компании MIGTORG Александр Коротков поделился рекомендациями по предотвращению аварий в этот переходный период.

В первую очередь нужно переобуть автомобиль с летней резины на зимнюю, особенно если сменная резина – липучка, в переходный сезон она наиболее эффективна.

«Особенно при смене покрышек в сервисе важно проверить тормозную жидкость, поскольку она поможет избежать заклинивания и снизит нагрузку на систему торможения. Также стоит напомнить, что даже самому опытному водителю требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям погоды. Так, на автомобилях с большой мощностью лучше избегать резких стартов, а перед поворотом сбавляйте скорость, двигайтесь накатом, лишние нажатия на акселератор и тормоз могут привести к юзу авто», – сказал Александр Коротков.

Также Коротков отметил, что во время парковки следует избегать угловых мест. Снег и гололедица могут привести к сильному скольжению, и проезжающие автомобили или фургоны могут повредить ваше транспортное средство больше, чем можно было предположить.

Эксперт также отметил, что в условиях сильного снегопада не рекомендуется включать дальний свет при встречном движении, так как свет автомобилей может слепить водителей, что создает высокие риски аварий.

