#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Водителям рассказали, как обезопасить машину от аварий в ноябре

Эксперт Коротков: в сильный снегопад не стоит включать дальний свет фар

Средняя температура воздуха в России сейчас равна приблизительно +5°C, что говорит о том, что летние шины больше не обеспечивают необходимого сцепления. В это время увеличивается риск ДТП, ноябрь и декабрь являются самыми аварийными месяцами. Генеральный директор компании MIGTORG Александр Коротков поделился рекомендациями по предотвращению аварий в этот переходный период.

Рекомендуем
Первые заморозки — греть двигатель или нет

В первую очередь нужно переобуть автомобиль с летней резины на зимнюю, особенно если сменная резина – липучка, в переходный сезон она наиболее эффективна.

«Особенно при смене покрышек в сервисе важно проверить тормозную жидкость, поскольку она поможет избежать заклинивания и снизит нагрузку на систему торможения. Также стоит напомнить, что даже самому опытному водителю требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям погоды. Так, на автомобилях с большой мощностью лучше избегать резких стартов, а перед поворотом сбавляйте скорость, двигайтесь накатом, лишние нажатия на акселератор и тормоз могут привести к юзу авто», – сказал Александр Коротков.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Также Коротков отметил, что во время парковки следует избегать угловых мест. Снег и гололедица могут привести к сильному скольжению, и проезжающие автомобили или фургоны могут повредить ваше транспортное средство больше, чем можно было предположить.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперт также отметил, что в условиях сильного снегопада не рекомендуется включать дальний свет при встречном движении, так как свет автомобилей может слепить водителей, что создает высокие риски аварий.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 23
12.11.2025 
Фото:freepik / fxquadro
Поделиться:
Оцените материал:
0