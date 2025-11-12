В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил новые каталоги средней стоимости автозапчастей, которые будут применяться при расчетах стоимости восстановительного ремонта для ОСАГО.
Цены показывают тенденцию к стабильности, с увеличением в среднем на 1% по сравнению с предыдущими справочниками, вступившими в силу 19 сентября.
Уточняется, что динамика цен на разные марки автомобилей различается, при этом заметно снижение цен на запчасти для китайских машин. В ряде российских регионов наблюдается заметный рост средней стоимости нормо-часа работ, включая массовые марки.
По словам президента РСА Евгения Уфимцева, такие изменения открывают новые возможности для страховщиков в плане страховых выплат по ОСАГО в натуральной форме, поскольку СТО проявляют больший интерес к выполнению ремонтов по направлениям страховых компаний.
Публичная проверка обновленных справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ началась на сайте РСА. После ее завершения и доработки, планируется внедрение новых справочников с 19 декабря.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.
