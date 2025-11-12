В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО

РСА: цены на запчасти в новых справочниках запчастей выросли на 1%

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил новые каталоги средней стоимости автозапчастей, которые будут применяться при расчетах стоимости восстановительного ремонта для ОСАГО.

Цены показывают тенденцию к стабильности, с увеличением в среднем на 1% по сравнению с предыдущими справочниками, вступившими в силу 19 сентября.

Уточняется, что динамика цен на разные марки автомобилей различается, при этом заметно снижение цен на запчасти для китайских машин. В ряде российских регионов наблюдается заметный рост средней стоимости нормо-часа работ, включая массовые марки.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, такие изменения открывают новые возможности для страховщиков в плане страховых выплат по ОСАГО в натуральной форме, поскольку СТО проявляют больший интерес к выполнению ремонтов по направлениям страховых компаний.

Публичная проверка обновленных справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ началась на сайте РСА. После ее завершения и доработки, планируется внедрение новых справочников с 19 декабря.

