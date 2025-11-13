Цены на новые легковые машины достигли рекорда более чем за 25 лет

Средняя цена нового легкового автомобиля выросла в октябре до 3,43 млн рублей

Цены на новые легковые автомобили в России достигли беспрецедентного уровня, установив рекорд за все время наблюдений.

По данным агентства «Автостат», в октябре средняя цена новой машины поднялась до 3,43 млн рублей, впервые преодолев планку в 3,4 млн. Рост составил 2,2% всего за месяц и 8% в годовом сравнении, при этом стоимость стабильно превышает 3 млн рублей уже полтора года.

Эксперты объясняют этот скачок ажиотажным спросом. По словам генерального директора «Автостат» Сергея Целикова, покупатели, ожидая введения нового утильсбора с 1 декабря, стремятся успеть купить автомобиль сегодня, опасаясь, что завтра он станет еще дороже. Эта психология сменила прежние настроения, когда потребители откладывали покупки в надежде на снижение цен.

Не отстает и рынок подержанных машин, где средняя цена в октябре также обновила рекорд, достигнув 1,23 млн рублей. Таким образом, автомобили с пробегом уже более двух лет в среднем стоят дороже миллиона. За последние пять лет цены на б/у автомобили выросли примерно вдвое, что делает покупку личного авто все менее доступной для широкого круга россиян.

