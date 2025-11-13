Автокредиты всё менее доступны – столько отказов от банков никогда не было

НБКИ: банки не одобряют кредит восьми из десяти потенциальных заемщиков

В октябре 2025 года рынок автокредитования столкнулся с новой волной ужесточения.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты подскочила до 82,9%.

Это означает, что банки не одобряют кредит примерно каждым восьми из десяти потенциальных заемщиков. По сравнению с сентябрем ситуация ухудшилась на 5,7%, а в годовом выражении – на 5,5%.

География отказов показывает, что сложнее всего получить кредит жителям Новосибирской области и Краснодарского края, где уровень отказов превысил 85%. Наиболее лояльные условия, хоть и остающиеся высокими, сохранились в Удмуртии (76,3%) и Татарстане (77,0%).

При этом самые резкие перемены к худшему произошли в двух столицах: в Москве и Санкт-Петербурге доля отказов за год выросла более чем на 8 и 7,9 процентных пунктов соответственно.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после трех месяцев затишья банки вновь ужесточили свою политику. Это говорит о сохраняющемся желании банков особо не рисковать и повышенном внимании к качеству кредитных историй заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем.

Специалист рекомендует россиянам тщательно следить за своей кредитной репутацией, поскольку малейшие нарушения могут стать решающим аргументом для отказа.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

«За рулем» можно читать и в MAX