Автокредиты всё менее доступны – столько отказов от банков никогда не было

В октябре 2025 года рынок автокредитования столкнулся с новой волной ужесточения.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты подскочила до 82,9%.

Это означает, что банки не одобряют кредит примерно каждым восьми из десяти потенциальных заемщиков. По сравнению с сентябрем ситуация ухудшилась на 5,7%, а в годовом выражении – на 5,5%.

География отказов показывает, что сложнее всего получить кредит жителям Новосибирской области и Краснодарского края, где уровень отказов превысил 85%. Наиболее лояльные условия, хоть и остающиеся высокими, сохранились в Удмуртии (76,3%) и Татарстане (77,0%).

При этом самые резкие перемены к худшему произошли в двух столицах: в Москве и Санкт-Петербурге доля отказов за год выросла более чем на 8 и 7,9 процентных пунктов соответственно.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после трех месяцев затишья банки вновь ужесточили свою политику. Это говорит о сохраняющемся желании банков особо не рисковать и повышенном внимании к качеству кредитных историй заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем.

Специалист рекомендует россиянам тщательно следить за своей кредитной репутацией, поскольку малейшие нарушения могут стать решающим аргументом для отказа.

Источник:  НБКИ
