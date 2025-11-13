В 2026 году готовимся к новому подорожанию запчастей. Причины известны

Эксперты назвали три основных причины роста цен на запчасти до 20%

Рынок автозапчастей и шин в России продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к удорожанию.

По итогам 2025 года средняя стоимость ходовых деталей выросла на 7-10%, а впереди покупателей ждут новые повышения. Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году автолюбителям стоит готовиться к значительному росту цен, который может достичь 20%.

Динамика прошлого года была неравномерной: пока одни позиции, такие как воздушные фильтры, резко дорожали, другие, например, тормозные колодки, наоборот, дешевели.

Однако наиболее заметно подскочила в цене категория сложных и редких запчастей «под заказ». Речь о деталях для сложного ремонта рулевого механизма, двигателя, трансмиссии, кузовных элементах, оптики, электронных блоках, агрегатах в сборе, а также запчастях для редких машин. На фоне ухода западных брендов рынок активно перестраивается на поставки из Азии и развитие отечественного производства, что пока не сдерживает стоимость.

Главными драйверами будущего подорожания станут новые административные расходы. С 1 января 2026 года вводится госпошлина за работу с системой маркировки «Честный знак», которая уже усложнила логистику и добавила бизнесу затрат, увеличив стоимость продукции примерно на 10%.

Налоговая нагрузка, рост цен на логистику, аренду и коммунальные платежи также внесут свой вклад в итоговый счет для потребителя. Существенную роль сыграют инфляционные процессы и возможные колебания валютных курсов.

При этом нельзя сказать, что все дорожает, рынок шин показывает разнонаправленную динамику, но в целом оптовые цены даже немного снизились, что не отменяет общих инфляционных ожиданий. Пока автовладельцы, реагируя на ситуацию, все чаще выбирают товары не по известному и проверенному бренду, а по цене, что отражается в статистике продаж маркетплейсов.

