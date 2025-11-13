#
13 ноября
13 ноября
13 ноября
Вот это я понимаю! Сколько зарабатывает работник шиномонтажа прямо сейчас

Средняя зарплата шиномонтажника в «горячий» сезон уходит далеко за 100 000 рублей

В октябре средняя зарплата работника сервиса шиномонтажа превысила 120 тысяч рублей – это на 5% больше, чем в сентябре, и на 15% больше, чем годом ранее.

При этом конкуренция среди соискателей такой работы за месяц упала на 12%, что может говорить о дефиците кадров в отрасли, отмечает источник. А самые высокие зарплаты на шиномонтажках – по-прежнему в Центральном федеральном округе, где мастера в среднем зарабатывают 144,5 тысячи рублей. Причем за год их доход вырос на 18%, а количество претендентов на вакансию сократилось на 16%.

Неплоха доходность такой работы и на Урале: в среднем 113,9 тысячи рублей в месяц, годовой рост зарплаты на 17% при снижении конкуренции на рынке труда почти на 10%. В Сибири шиномонтажники получают около 96,3 тысячи рублей, и за год их зарплаты также выросли на 17%. На юге России – поскромнее, но тоже неплохо: средняя зарплата 89,6 тысячи рублей и рост дохода на 12%.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / Drazen Zigic
13.11.2025 
