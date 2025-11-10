Этим водителям нужно переходить на зимние шины как можно раньше

Эксперт Ревин назвал нестандартную причину более ранней замены шин

В новой статье «За рулем» эксперт Алексей Ревин рассказал о малоизвестном нюансе, связанном с переходом на зимние шины.

Эксперт указывает, что в плане выбора момента «переобувки» важно учитывать несколько факторов: прогноз погоды, рекомендации шинников, в сборе ли у вас колеса или нужен шиномонтаж... Однако есть одна нестандартная причина более раннего перехода – она касается водителей, которые медленно наматывают километраж и, соответственно, медленно изнашивают зимние шины, в связи с чем возраст их уходит за пять лет...

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Есть важная причина, по которой зимние шины (и шипованные, и нешипованные) надо устанавливать пораньше. Так нужно поступать автомобилистам, ездящим мало. В этом случае зимним шинам может быть уже больше пяти лет, но они еще не изношены до законодательного предела в 4,5 мм. Суть в том, что поверхностный слой такой резины за лето уже высох и не обеспечит должных фрикционных свойств. Начав эксплуатацию таких шин пораньше, еще при положительных температурах, водитель сотрет этот тонкий «зачерствевший» слой, и когда похолодает и выпадет снег, более мягкий слой будет готов к работе.

Как правильно выбрать момент перехода на зимние шины? Читайте в статье «За рулем»!

«За рулем» можно смотреть на YouTube