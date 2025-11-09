#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Рыдали даже перекупы: таких тормозов вы еще не видели

Немец купил поддержанный Mercedes GLE с деревянными тормозными колодками

«Цельнотянутые» из состояния гармошки лонжероны, сантиметры «шпакли», доски вместо сгнивших полов и крашенная монтажная пена вместо порогов – казалось бы, каких только умельцев не видывал рынок автомобилей с пробегом.

Рекомендуем
Тормозные колодки для Лады — экспертиза «За рулем»

Но нашелся герой, который переплюнул всех прочих – правда, пока герой безымянный. Причем нашелся не в немытой России, а в благолепной Германии, где одна компания из Людвигсбурга приобрела себе на аукционе подержанный Mercedes GLE 400. В первом же рейсе водитель испытал шок: нажатие на педаль тормоза не возымело должного действия, и... как все выжили – до сих пор не очень ясно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Машину оттащили эвакуатором на сервис, где механики, заметив странного вида паленые опилки на тормозных дисках, сняли колеса, вскрыли суппорты и уронили челюсти на пол.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Оказалось, что роль тормозных колодок выполняют аккуратно выпиленные по форме бруски дерева, на одном из которых автор сего инженерного чуда даже не поленился начертать сакраментальное «Brembo». Местная полиция изъяла «колодки» в качестве вещдоков и приступила к поискам предыдущего владельца – предстоит выяснить, что это было: странный юмор, крайняя нужда или же элементарная анацефалия.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Сотый, до полного!
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 874
09.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
+4