Рыдали даже перекупы: таких тормозов вы еще не видели

Немец купил поддержанный Mercedes GLE с деревянными тормозными колодками

«Цельнотянутые» из состояния гармошки лонжероны, сантиметры «шпакли», доски вместо сгнивших полов и крашенная монтажная пена вместо порогов – казалось бы, каких только умельцев не видывал рынок автомобилей с пробегом.

Но нашелся герой, который переплюнул всех прочих – правда, пока герой безымянный. Причем нашелся не в немытой России, а в благолепной Германии, где одна компания из Людвигсбурга приобрела себе на аукционе подержанный Mercedes GLE 400. В первом же рейсе водитель испытал шок: нажатие на педаль тормоза не возымело должного действия, и... как все выжили – до сих пор не очень ясно.

Машину оттащили эвакуатором на сервис, где механики, заметив странного вида паленые опилки на тормозных дисках, сняли колеса, вскрыли суппорты и уронили челюсти на пол.

Оказалось, что роль тормозных колодок выполняют аккуратно выпиленные по форме бруски дерева, на одном из которых автор сего инженерного чуда даже не поленился начертать сакраментальное «Brembo». Местная полиция изъяла «колодки» в качестве вещдоков и приступила к поискам предыдущего владельца – предстоит выяснить, что это было: странный юмор, крайняя нужда или же элементарная анацефалия.

