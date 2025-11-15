Россияне бросились скупать Фольксвагены в преддверии повышения утильсбора

Сергей Целиков: в октябре 2025 года продажи Volkswagen увеличились на 164%

В октябре 2025 года в России зарегистрировали 1164 новых автомобиля марки Volkswagen, что на 164% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Он отметил, что столь резкий рост продаж Volkswagen и других международных брендов может быть обусловлен предстоящим увеличением утилизационного сбора, который вступит в силу 1 декабря.

В октябре 2024 года было зарегистрировано 432 новых автомобиля Volkswagen. С начала года по октябрь 2025 года продажи автомобилей этой марки составили более 5 тысяч единиц, что на 21% больше, чем за такой же период в предыдущем году.

Наибольшей популярностью в 2025 году пользовался кроссовер Tiguan, который занял 42% от общего объема продаж, за ним следуют модели Teramont и Tavendor.

